韩造船业景气恢复提振就业

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韩国国际广播电台报道：随着韩国国内造船企业陆续开始今年上半年新职员招聘工作，外界对造船业景气恢复深表期待。据就业信息公司Incruit25日透露，今年上半年三星重工业、现代重工业和大宇造船海洋等造船及重工业领域的7家企业已完成或正在进行新职员招聘工作。三星重工业、三星工程、三星物产三家公司已于19日结束今年上半年3级新职员简历接收工作，这些公司今年将选拔技术、生产工程管理、安全管理、经营支援等多部门新职员。现代尾浦造船于1月末完成应届大学毕业生新职员招聘，现代三湖重工业也将在今年上半年招聘有工作经验的职员。雇佣劳动部表示，以今年1月为准，三星重工业和现代尾浦造船合作企业主导形成的人力需求规模约为4200人。有分析指出，造船业景气恢复在很大程度上提升了今年上半年造船和重工业领域的雇佣形势。近期，造船领域持续出现船价上调和新接建设订单等利好消息。特别是造船业对宏观经济指标非常敏感，如果美中贸易战能如期在今年得到缓解，行业状况将进一步好转，雇佣状况也将得到改善。为协助造船业恢复景气，劳动部制定了《造船业特别雇佣支援·行业人力供需现状及支援方案》，消除过渡期发生的人力供需错位现象，并支持造船业招聘新职员。