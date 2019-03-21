国际奥委会批准南北韩代表团在东京奥运会开幕式共同入场并组联队参赛

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韩国国际广播电台报道：国际奥委会（IOC）批准南北韩代表团在2020年东京奥运会开幕式共同入场，并组成联队参加比赛。国际奥委会28日在瑞士洛桑召开执行委员会会议，批准南北韩运动员共同入场并组建联队参赛的申请。国际奥委会主席托马斯·巴赫在会后举行的记者会上表示，今年2月国际奥委会工作委员会上讨论的南北代表团共同入场及组联队参赛问题获得了批准。此前2月15日，韩国文化体育观光部长官都钟焕和北韩体育相金一国（音）曾在瑞士洛桑与国际奥委会主席巴赫进行三方会晤，就南北韩选手共同入场、组队参赛等问题进行了讨论。南北韩曾在2000年悉尼奥运会首次实现开幕式共同入场。去年，平昌冬奥会和雅加达-巨港亚运会上，世界人民也见证了南北韩共同前进的和解步伐。明年的东京奥运会将是南北韩在大型国际赛事上第12次共同入场。根据三方会晤协议，南北韩将组建联队参加女子篮球、女子冰球、柔道（混合团体赛）和赛艇4个项目的比赛。根据会议结果，文体部和大韩体育会将同北韩协调共同训练的具体日程。巴赫表示，体育赛事无关乎半岛局势，国际奥委会将积极支持南北联队出征2020东京奥运会。他还介绍说，南北韩均表达了希望共同申办2032年夏季奥运会的意向。南北韩为联合申办2032年奥运会，已选定首尔和平壤作为申办城市。