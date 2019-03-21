江原道东海岸一带山火造成严重损失

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韩国国际广播电台报道：4日，江原道一带连续发生3起山火。消防当局利用14个小时的时间完全控制江原道高城的山火。山林厅表示，截至5日上午9时37分，江原道高城地区发生的山火已得到控制。目前，消防人员在原地继续保持戒备，密切留意灾情。当天凌晨，21架直升机投入火灾现场，进行航空灭火工作。地面有116辆消防车辆和10000多名军警及消防人员等参与灭火。4日晚在高城发生的火灾随强风蔓延至束草市区，火焰接近居住区，3600余名居民在高城体育馆和束草小学等10余处地点避难。高城山火已造成1名居民死亡、10余人受伤。据统计，山火烧毁了250公顷林地、125座房屋、6栋仓库和5座塑料大棚。继江原道高城后，4日晚在江陵市玉溪面发生的山火也迅速被扑灭。另外，东海岸防山火中心表示，截至5日中午，灭火率已达60%。因当地刮起大风，火势从起火地点快速蔓延至12公里外的江原道东海市。附近400余名居民紧急避难，5日早晨，300余名居民已返回家中，目前100余人仍在临时避难处避难。消防当局调派了6100余名人力、22架直升机和267辆消防车等装备扑灭火灾。4日，麟蹄郡也发生山火，消防当局投入11架直升机、25辆消防车和890余名人力展开灭火工作。当地1栋仓库、1座建筑物和4个塑料大棚受损，烧毁林地达25万平方米。截至当天中午12时，江原道地区连续发生的山火共烧毁525公顷林地，相当于735个足球场的面积，江原道高城和束草等地共有52所学校停课。