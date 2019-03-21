韩国今年确诊129例麻疹患者 不会引起大范围流行

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韩国国际广播电台报道：韩国疾病管理本部表示，以本月8日为准，今年韩国麻疹确诊患者为129人。2014年以来，在韩国境内感染的麻疹患者不足20人，麻疹被认为是“消失了的传染病”。但在国外感染麻疹并将之带入国内的病例却不断出现，2010年仁川111例、2011年庆尚南道地区42例、2014年全国442例麻疹确诊病例大部分从国外传入。疾病管理本部表示，近期国内麻疹患者持续增加的原因是麻疹正在全世界范围流行。但疾病管理本部同时强调，现阶段的麻疹疫情并没有达到能够引起全国大流行的程度。韩国的麻疹疫苗接种率很高，虽然有可能出现像安养和大田那样发生大规模感染的情况，但可通过接触者管理，控制确诊患者数量的增加。目前，最先发生集体感染的大邱地区和京畿安山地区疫情已经终止，该地区的确诊病例分别为16例和22例。但仁川西区和京畿议政府、庆北庆山、首尔和大田等地的集体感染疫情仍在持续。 另外，京畿道安养某大学医院的医生和护士间出现交叉感染，新增20多名确诊患者。个体患者也呈持续增加的趋势。这些人大部分在国外被感染， 确诊患者访问的海外地区有越南(16人)、菲律宾(10人)、乌克兰(2人)、泰国(2人)、欧洲(1人)、台湾(1人)、马达加斯加(1人),、柬埔寨(1人)和吉尔吉斯斯坦(1人)。疾病管理本部表示，接种MMR疫苗可以预防麻疹，国际人际交流的增加将使年内麻疹流行持续，婴幼儿、医疗机构从业者及计划访问高危地区的人员须进行疫苗接种。疾病管理本部同时提醒，麻疹通过咳嗽或喷嚏排出的呼吸器官分泌物传染，民众须注意个人卫生，积极预防麻疹。