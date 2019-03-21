200多辆军用汽车聚集在北韩阅兵训练场

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韩国国际广播电台报道：本月7日拍摄的卫星照片显示，217辆军用汽车聚集在北韩平壤东部美林阅兵训练场。对此，有观点认为，北韩或准备在金日成生日（4月15日）或人民革命军创建日举行纪念阅兵式。美国战略国际问题研究中心(CSIS)韩裔教授维克多·车(Victor Cha)和北韩军事问题专家小约瑟夫·贝穆德斯(Joseph S. Bermudez Jr)当地时间10日在美国战略国际问题研究中心旗下北韩专业网站“Beyond Parallel”上发表的文章中作出了上述表示。但他们称，尚未完全确认有关情况，此次217辆军用汽车分两批聚集，考虑到此前北韩分阶段进行阅兵式准备的情况，认为北韩方面仍处于阅兵式初期准备阶段。卫星照片显示有人在美林阅兵训练场骑马，还有10辆超轻无人机停在美林飞行场。对此，维克多·车等人提及北韩2015年举行阅兵式当时骑兵仪仗队率领阅兵队伍，超轻无人机在阅兵式场地上空飞行，但他们对北韩是否确实在准备阅兵式持谨慎态度，称尚未完全确认相关情况。维克多·车等人预测，在河内美北首脑会谈破裂，双方为谈判作出外交努力的情况下，如果北韩举行阅兵式，展示新型武器或弹道导弹，将使北韩核问题外交活动变得愈发复杂。