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韩国国际广播电台报道：据统计，韩国家庭收入差距进一步拉大。韩国统计厅11日通过国家统计门户网站公开更多年收入分配指标。统计厅新公开的指标包括帕尔玛比值(Palma Ratio)、十等分位点比率(P90/P10）、以家庭收入水平位居上游60%为准的相对贫困率、平均贫困差距等。十等分位点比率以可支配收入为准，将家庭收入水平上游10%的界限值除以下游10%的界限值。2017年韩国十等分位点比率为5.79倍，较2016年（5.73倍）小幅恶化。经合组织将该指标作为衡量各国收入不平衡程度的主要指标，比率越高，收入不平衡程度越高。韩国的十等分位点比率在36个经合组织成员国中位列第32位，意味着收入水平位居最上游的家庭和最下游的家庭间的收入差距巨大。在经合组织成员国中，家庭收入差距大于韩国的国家仅有墨西哥、智利和美国。2017年韩国帕尔玛比值为1.44倍，较2016年（1.45倍）有所改善。帕尔玛比值以家庭收入水平位居上游10%的人群收入占有率除以家庭收入水平位居下游40%的人群收入占有率计算。韩国帕尔玛比值在经合组织36个成员国中位列第29位。2017年韩国家庭收入水平位居上游60%以下的人群相对贫困率为50.5%，较2016年（51.4%）有所改善。