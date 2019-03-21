“第6届ARI杯”U15国际少年足球赛6月在平壤举行

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韩国国际广播电台报道：南北韩体育交流协会将于6月在平壤举行“第6届ARI杯”U15国际少年足球赛。南北韩体育交流协会11日在京畿道高阳市一山西区Onemount举行“第6届ARI杯”U15国际少年足球赛启动仪式兼2019年项目启动仪式。今年迎来第六届的大赛将于6月29日至7月9日在平壤举行。来自欧洲的4支队伍以及乌兹别克斯坦队、中国队、越南队、澳大利亚队、韩国江原道代表队、涟川郡代表队、HANA银行代表队、北韩代表队等16个团队将参加比赛，展开较量。南北韩体育交流协会理事长金庆星（音）介绍称，韩国足球选手将经过金刚山，通过通往元山的陆路访北。7月，四国U19国际女子足球友谊赛将在京畿道高阳市举行。北韩4.25体育团U18女子足球队将访韩参加比赛。另外，南北韩体育交流协会还将组建男女少年联队参加8月在西班牙马德里举行的西班牙少年足球赛。参赛前，南北韩联队将在国内展开为期1个月的集训。协会还决定将南北体育交流范围从足球扩大到高尔夫球和拳击，定于8月至10月在平壤举行国际女子高尔夫球赛，为有潜力的北韩15岁至17岁女子高尔夫球选手提供支持，并通过拳击选手培养项目，帮助北韩在2年内培养出世界冠军。