南北韩关系 北韩劳动党政治局常委减至3人

韩国国际广播电台报道：负责引领第二期金正恩内阁的北韩劳动党中央政治局常务委员会减至3人，包括劳动党委员长兼国务委员会委员长金正恩、最高人民会议常任委员会委员长兼国务委员会第一副委员长崔龙海、国务委员会副委员长兼劳动党副委员长朴凤柱。



朝中社13日报道第14届最高人民会议第一次会议相关消息，并介绍了新国家领导干部，按照顺序将崔龙海和朴凤柱称为“劳动党中央政治局常务委员会委员”。此前，劳动党中央政治局常务委员会由金正恩、金永南、崔龙海、朴凤柱4人组成，金永南退任后，常务委员减至3人。



北韩前内阁总理朴凤柱被选为劳动党副委员长后，继续维持常务委员职务，其继任者金才龙继续维持政治局委员职务。对此，有观点认为，北韩方面可能认为金才龙整体经济运营经验不足，因而继续由朴凤柱负责经济事务。



北韩政治局成员由常务委员、委员、候选委员等共34人组成。