Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道:偶像团体防弹少年团回归的同时便创下一系列新纪录。14日,防弹少年团出演美国NBC王牌综艺《周六夜现场》(Saturday Night Live),在电影《爱乐之城》女主角艾玛·斯通的介绍下闪亮登场,并首次公开了新专辑主打歌的表演。防弹少年团在现场伴奏下跳起劲爆群舞,引得观众欢呼不已。此前,防弹少年团4月12日下午6点面向全球同时发行的新专辑《MAP OF THE SOUL : PERSONA》也掀起了追捧飓风。专辑发布后,立刻登上全球86个地区iTunes专辑排行榜的榜首,再次印证了防弹少年团的超高人气。不仅如此,专辑主打歌《Boy With Luv》MV公开后仅用37小时,YouTube网站浏览量便突破1亿次,创下最短时间破亿纪录。防弹少年团将在结束美国的宣传活动后回国,预计将于17日在首尔召开全球记者会,正式开始国内活动。