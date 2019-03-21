“世越号”事故民间机构公布17名责任人名单

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韩国国际广播电台报道：在“世越号”沉船事故发生5周年前一天15日，4.16世越号事故家属协议会和4.16连带公布17名政府官员责任人名单，要求追究责任。两家民间机构主张，在朴槿惠政府时期，政府妨碍调查并掩盖事实真相，未能对责任人予以适当处罚。到目前为止，因“世越号”沉船事故受到刑事处罚的政府有关人士仅有123艇长、海警金京一1人。这份名单包括前总统朴槿惠、前秘书室长金淇春、前国家安保室室长金章洙、前民政首席秘书禹柄宇等青瓦台有关人士。4.16世越号事故家属协议会和4.16连带主张应追究上述人员未能及时采取措施并妨碍查明真相的责任。此外，时任海洋水产部长官、现任国会副议长李柱荣、前海警厅厅长金锡均、前木浦海警署长金文弘等7名海警有关人士也在名单之内。时任法务部长官、现任自由韩国党代表黄教安和前国情院院长南在俊也出现在名单中，4.16世越号事故家属协议会和4.16连带表示，黄教安涉嫌于当时向光州地方检察厅检察调查组施压，而南在俊负有事发当时未能及时报告的责任。4.16连带在公布上述名单时表示，将立即成立“国民起诉指控人团”，由国民亲自起诉和指控负责人等，展开旨在清算“世越号”相关积弊的国民运动。