韩将设立国内首家核电站拆除研究所

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韩国国际广播电台报道：韩国国内首家核电站拆除研究所将于2021年下半年在核电站密集的东南圈地区，即位于釜山和蔚山临近地区的古里及庆州成立。产业通商资源部15日在韩国首个核电站拆除对象古里1号机组举行了“核电站拆除研究所成立谅解备忘录（MOU）签署仪式”。核电站拆除研究所将为拆除因设计寿命到期而永久停止运行的古里1号机组提供支援。古里1号机组的拆除工作将于2022年开始，预计耗时10年，所需人力为1000人。政府及地方自治团体预测，拆除一座核电站将产生1万亿韩元的费用，其中韩国原子力环境工团的处理费用为4000亿韩元，而地区的“滴漏效应”（Trickle-down effect）为6000亿韩元。另外，核电站拆除研究所今后将根据政府的脱核电政策发展核电站拆除市场，促使其成为应对新产业的核心基础设施。政府计划在釜山、蔚山交界地区古里核电站内设立轻水反应堆方面的核电站拆除研究所，在庆州甘浦邑一带设立规模相对较小的重水反应堆拆除技术院。 目前，韩国30座核电站中有26座采用轻水反应堆，4座采用重水反应堆方式。产业通商资源部还表示，将通过韩国水力原子力和釜山、蔚山、庆北自治团体间签订的谅解备忘录，为研究所的设立和运营提供协助。其中，釜山和蔚山共同建立的核电站拆除研究所成立费用为2400亿韩元，由中央政府、地方自治团体和公共机关分担基础设施费用，但具体的分担金额尚未确定。