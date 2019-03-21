100名球员获2019美国女子高尔夫公开赛豁免权 韩国选手占25%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：今年的美国女子高尔夫公开赛预计又将是一场韩国选手间的较量。美国女子高尔夫公开赛主办方美国高尔夫协会（USGA）22日宣布，已确定将有100名拥有参赛豁免资格的女子高尔夫选手参加本次公开赛。美国女子高尔夫公开赛首先针对不需要参加预赛即可获得参赛资格的选手接收参赛申请，之后通过各区域资格赛选拔其余参赛者。100名获得参赛豁免权的选手中，24名球手为韩国国籍，另外还有7名韩籍侨胞，她们虽然不是韩国国籍，但拥有韩国血统、使用韩国语。在韩国选手中，包括排名世界第一的高真容，以及朴城炫、朴仁妃、柳萧然、杨熙英（音）、金寅敬、金世瑛、池恩熹、李正恩（音）、申智爱、田仁智、崔慧珍（音）、李美香、金孝周、吴智贤（音）、申智恩16名排行世界前50的球手。朴城炫、朴仁妃、柳萧然、 池恩熹和田仁智都曾在此赛事中夺冠。排名世界第27位的安宣柱及排名第41位的裴善雨没有递交参赛申请。另外，去年在韩国多次获胜的李昭英及在美国女子高尔夫公开赛上获得第10名的金智贤（音）也得到了参赛资格。去年LPGA巡回赛中进入前50名的李正恩（音）、李美林、崔云珍也将参赛。2012年获得循回赛冠军的崔罗妍也获得了参赛资格。去年美国女子业余高尔夫锦标赛亚军全智媛（音）是韩国业余选手中唯一参赛的球手。美国高尔夫协会将从22日起，在美国21个地区和英国、日本、中国、韩国4个海外区域举行资格赛。韩国区选拔赛将于25日在仁川梦幻公园（Dream Park）举行。赛后，出征2019美国女子高尔夫公开赛的韩国球手有望增加。此外，美国女子高尔夫公开赛将从5月30日起在南卡罗来纳州查尔斯顿乡村俱乐部（The Country Club of Charleston）举行。