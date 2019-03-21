韩国和哈萨克斯坦举行首脑会谈

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韩国国际广播电台报道：正在哈萨克斯坦进行国事访问的文在寅总统22日表示，韩国和哈萨克斯坦商定为韩半岛和中亚地区的和平与繁荣继续保持合作。当天，文在寅在哈萨克斯坦首都努尔苏丹同哈萨克斯总统托卡耶夫举行首脑会谈。 文在寅在会谈结束后举行的联合媒体发布会中表示，托卡耶夫对韩国政府为守护韩半岛和平所作的努力表示欢迎，并称将积极支持韩国政府所作的努力。对此，文在寅向托卡耶夫表示了感谢。文在寅表示，哈萨克斯坦的无核化经验给韩半岛无核化带来了启示。两国商定为此继续展开对话与合作。文在寅称，双方对已发展成为韩国和中亚五国多边合作框架的韩国和中亚合作论坛予以积极评价。双方商定，为成功举行将于10月在努尔苏丹召开的韩国和中亚合作论坛将密切合作。文在寅称，双方还商定将积极谋求信息通信技术、5G、大数据和物联网、人工智能等尖端领域实质性合作方案，共同应对第四次工业革命。文在寅称，将在努尔苏丹成立的韩国和哈萨克斯坦国际IT合作中心将成为两国未来合作中心，希望韩国和哈萨克斯坦国际IT合作中心对加强两国尖端技术和创新产业领域交流以及培养专业人才作出贡献。文在寅将于23日结束对土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦三国国事访问，启程返回韩国。