文在寅结束中亚三国访问回国

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韩国国际广播电台报道：文在寅总统从本月16日起相继对土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦三国进行国事访问，23日文在寅结束对中亚三国为期8天的访问，返回韩国。韩国国家安保室第二次长金铉宗召开新闻发布会，介绍了文在寅访问中亚三国的成果。金铉宗称，文在寅总统通过此访，争取到中亚三国首脑对韩国新北方政策的强力支持。继今年3月访问东南亚展开新南方外交后，文在寅总统再次拓宽了韩国外交地平线，并将市场从韩半岛南部扩大到韩半岛北部。金铉宗称，文在寅总统此行与中亚三国首脑建立了密切的关系。乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫还同文在寅总统一道参加了除同胞恳谈会之外的所有活动。土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫也同文在寅总统一同访问了距离首都500公里的基扬利燃气化学成套设备现场。哈萨克斯坦总统托卡耶夫还前往文在寅总统下榻地点，同文在寅总统举行原不在计划之列的谈话。金铉宗表示，首脑间的友谊和信任将成为带动新北方政策取得成果的良好基础。金铉宗还表示，文在寅总统此行支持韩国企业承接24个项目、规模达130亿美元的订单。乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦还分别提议同韩国开展规模达120亿美元和32亿美元的合作项目。金铉宗还说，文在寅总统此行激励了中亚三国30万高丽人同胞，埋葬在遥远异国他乡的独立运动家的遗骸也回到了祖国。