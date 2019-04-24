‘选举制度、高级公职者犯罪调查处’相关法案被指定为“快速通道”议程

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：选举制度改革案、高级公职者犯罪调查处、以及检警调查权调整案被纳入“快速通道”（fast track）议程。30日凌晨零时30分许，韩国国会政治改革特别委员会将公职选举法修改案纳入“快速通道”议程。“公职选举法修改案”主要内容包括将地区国会议员和比例代表国会议员人数分别调整为225人和75人、引进连动型比例代表制、将选举年龄下调至18岁等方案。此前，29日晚11时50分，国会司法改革特别委员会就“快速通道”案件进行了表决。以调整检警调查权为主要内容的《检察厅法》和《刑事诉讼法》修改案被纳入“快速通道”议程。此外，在成立高级公职者犯罪调查处有关法案方面，朝野四党协议案和正未来党议员权垠希所提交的法案都被纳入“快速通道”议程。如果国会在最长330天之内不推动“快速通道”议程，那么这些议案自动被提交至国会全体会议。共同民主党表示，将与包括自由韩国党在内的在野党积极讨论相关问题。民主和平党对此表示欢迎称，这是为政治改革、国会改革和司法改革所迈出的第一步。正义党表示，这是为通过改革法案所迈出的第一步。而正未来党未正式表明立场。自由韩国党则表示，在纳入“快速通道”议程的过程中存在严重非法行为，将进行强力斗争。