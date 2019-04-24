76%和46%的首尔男女有工作 5成工作者月收入低于300万韩元

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：一项调查结果显示，在首尔，有工作的男女比例有明显差异，且5成工作者的月收入低于300万韩元。首尔市民平均上班至下班时间为9个小时。在满意度方面，雇佣员工的企业家的满意度最高。为了解首尔市民的生活质量、居住、经济、文化、环境、交通、教育和福利环境的变化，首尔市从2003年开始进行“首尔调查”，并于7日公布了2018年的调查结果。据调查显示，有工作的首尔市民比例较10年前上升6.8个百分点。在首尔，有工作的男女比例分别为76.2%和45.7%。以年龄来看，在30多岁年龄段人士中，有82.2%的市民有工作，在40多岁和60岁以上年龄段人士中，分别有80.1%和38.4%的市民有工作。以学历来看，76%的研究生以上学历者有工作，分别有71%、55%和24.9%的大学毕业、高中毕业和初中毕业以下学历者有工作。其中，白领工作者最多，达54.8%，然后依次为蓝领工作者（34%）和管理者或转专业工作者（11%）。据调查显示，54.6%的工作者月收入低于300万韩元。月收入为200万至250万的工作者最多，所占比例达20.1%。此外，8.6%的工作者月收入低于150万韩元，8.4%的工作者月收入在500万韩元以上。有工作的首尔市民每天平均工作时间为8小时26分钟，18.7%的工作者工作时间在10小时以上。此外，平均职业满意度为6.02分。其中，雇佣员工的企业家满意度最高，达6.64分。首尔市于去年9月针对42991名15岁以上首尔市民以及2500名旅居首尔的外国人以面对面的面谈方式进行了此项调查。