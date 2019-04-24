访韩外国游客喜欢购物与品尝美食

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韩国国际广播电台报道：韩国文化体育观光部与韩国旅游发展局对16469名访韩外国游客进行的“2018外来游客情况调查”结果显示，外国游客在韩逗留时间不断延长，访问外地的游客也有小幅增加。8日发布的上述调查资料显示，78.4%的受访者访韩目的是娱乐休闲和个人休假，其中自助游占比79.9%。与2017年因“萨德”事件导致中国游客急剧减少时的情况相比，去年访韩外国游客增加15.1%，达1535万人次，外国游客在韩停留的平均天数从2017年的7天增加到7.2天。在访问地区中，79.4%的外国游客访问首尔，14.9%访问京畿道，14.4%访问釜山，另有9.7%和8.5%的游客访问江原道和济州岛。与前年相比，去年访问地方城市的外国游客增加了0.3个百分点。由于韩国举办平昌冬季奥运会和冬季残奥会，去年访问江原道的外国游客同比增加2.9%。来韩购物的游客比率从2017年的72.5%增至去年的92.5%。在韩国访问期间品尝韩国饮食的外国游客比例从2017年的58.2%增至去年的71.3%。在最为满意的旅游项目方面，回答购物的游客比率从2017年的28.2%降至去年的22.2%，而品尝美食的比率则从2017年的19.6%升至去年的29.3%。