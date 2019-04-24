文在寅：韩美保持密切合作 共同应对北韩问题

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅表示，韩美两国在密切的合作和沟通中共同发出冷静和克制的声音，将得以维持无核化对话的走势。文在寅21日邀请国防部长官郑景斗和驻韩美军司令艾布拉姆斯等韩美军主要指挥官至青瓦台共进午餐时作出了上述表示。他说，韩美两国密切合作，在应对最近北韩发射短道导弹在内的发射体的过程中也效果显著。文在寅在讲话时所说的“短道导弹”引起了人们的关注，实际上并没有“短道导弹”一词，有分析认为，文在寅说的可能是“弹道导弹”。对此，青瓦台发言人高旼廷介绍说，总统所说的“短道导弹”事实上指的是“短程导弹”。总统发表演说的稿件中写的是“短程导弹”，翻译人员在翻译时也翻译成“短程导弹”(short range missile)。文在寅在9日就任两周年访谈中也曾表示，北韩发射体是“短程导弹”，如果北韩发射的是“弹道导弹”，则有违反联合国安理会决议之虞。他还说，联合国安理会决议针对北韩发射中远程弹道导弹，安理会从未对北韩发射短程导弹提出异议。这是文在寅就任后首次邀请韩美军主要指挥官到青瓦台共进午餐。他说，以韩美同盟和巩固的联合防御态势为基础，能够大胆地走在韩半岛完全无核化和构建永久和平机制的和平进程上。