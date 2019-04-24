奉俊昊《寄生虫》夺得戛纳电影节金棕榈大奖

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韩国国际广播电台报道：25日晚（当地时间），奉俊昊凭借新片《寄生虫》夺得第72届戛纳电影节金棕榈大奖。 这也是韩国电影首次夺得该电影节金棕榈奖。评委会主席亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图表示,评委会9位评审全场一致决定将金棕榈颁给《寄生虫》，没有异议。《寄生虫》描述无业家庭的长子当一家富裕家庭高薪家教后发生的意想不到的故事，是一部家庭悲喜剧，深度剖析了贫富差距和社会阶层问题，有宋康昊、李善均和赵汝贞等演员参演。此次韩国电影在世界三大电影节（戛纳、威尼斯和柏林电影节）摘得最高奖项是继2012年金基德执导的《圣殇》获得威尼斯电影节金狮奖后，时隔7年来的首次。也是继2010年李沧东导演的《诗》在戛纳电影节获最佳编剧奖后，韩国电影时隔9年再度在该电影节“主竞赛单元”获奖。导演奉俊昊2006年凭借《怪物》应邀参加“导演双周展”，首次与戛纳电影节结缘，其执导的《东京！》和《母亲》分别于2008年和2009年应邀参加“一种关注”单元，2017年以科幻电影《玉子》入围主竞赛单元，此次第二次入围则摘得金棕榈。本届戛纳电影节评委会大奖（二等奖）由塞内加尔影片《大西洋》获得，最佳导演奖由比利时让·皮埃尔·达内/吕克·达内（《年轻的阿迈德》）获得。