5月27日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1205.73，1元人民币兑韩币的汇率是1比180.10。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1164.27，1元人民币兑韩币的汇率是1比162.96。5月27日韩国综合股价指数（KOSPI）以2044.21点收盘，下跌1.10点，跌幅0.05%。科斯达克指数（KOSDAQ）以689.67点收盘，下跌0.36点，跌幅0.05%。