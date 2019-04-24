韩国4G LTE下载速度居世界首位

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韩国国际广播电台报道：调查显示，韩国4G LTE下载速度和可用性位居世界最高水平。全球网络市场调查机构Open Signal 1到3月对87个国家进行比较的结果显示，韩国平均4G下载速度达52.4Mbps，是唯一一个超过50Mbps的国家，位居第一，其后依次为挪威（48.2Mbps）、加拿大（42.5Mbps）、荷兰（42.4Mbps）、新加坡（39.3Mbps）、澳大利亚（37.4Mbps）和瑞士（35.2Mbps）。而伊拉克的下载速度为1.6Mbps，在比较国家中最慢，阿尔及利亚和尼泊尔分别为3.1Mbps和4.4Mbps。Open Signal表示，在5G技术问世前，韩国是全球唯一一个移动用户平均下载速度超过50Mbps的国家，此次比较的87个国家的平均速度为17.6Mbps，仅及韩国的三分之一水平。另外，在4G可用性方面，韩国也以97.5%位居第一，其后依次为日本（96.3%）、挪威（95.5%）、中国香港（94.1%）和美国（93%）。在上载速度方面，丹麦为15.3Mbps，名列第一，韩国为15.1Mbps，名列第二。在网络延迟时间方面，韩国为42.2ms，排在第21位。新加坡和匈牙利分别为30.7ms和33.4ms，名列前两位。而在5G商业化后，网络延迟时间可望降至1ms水平。