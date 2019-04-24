韩国和芬兰举行首脑会谈 讨论韩半岛和平合作方案

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韩国国际广播电台报道：文在寅总统正在此次北欧之行的首站芬兰进行国事访问。当天，文在寅与芬兰总统绍利·尼尼斯托举行会谈，就韩半岛和平合作方案、以及加强两国实质性合作方案进行讨论。文在寅在与绍利·尼尼斯托的单独会谈中介绍近期韩半岛局势、以及韩国的韩半岛和平进程相关政策，并呼吁芬兰为此提供支持。绍利·尼尼斯托表示，作为曾主导推进“赫尔辛基进程”，对缓解冷战时代紧张局势作出贡献的国家，对韩国政府为实现韩半岛和平所作的努力颇有同感。绍利·尼尼斯托称，将继续支持韩国政府为此所作的努力。芬兰是初创公司领先国家。在此后举行的扩大会谈中，双方还讨论旨在培育初创公司的交流合作方案。 双方商定，将在芬兰成立初创公司据点“韩国初创公司中心”，并加强人才交流合作，支持海外人才到芬兰留学、创业和就业。两位首脑还商定于明年3月开通从釜山到赫尔辛基的直达航班，每周运行三次。在首脑会谈结束后，文在寅还同芬兰议会主席进行面谈，并前往北欧最大的尖端技术中心“奥塔涅米”产学研园区进行视察。随后，文在寅出席芬兰总统夫妇主办的国宾晚宴。11日，文在寅同新任芬兰总理安蒂·林纳（Antti Rinne）举行会谈，并出席韩国和芬兰初创公司峰会后，前往此次北欧之行的第二站挪威。文在寅计划在挪威奥斯陆论坛和瑞典议会以韩半岛和平为主题发表演讲。文在寅会否为寻找突破口提出具体构想引人关注。