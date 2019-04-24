文在寅总统发表“奥斯陆构想”

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韩国国际广播电台报道：正在对挪威进行国事访问的韩国总统文在寅韩国时间12日傍晚在奥斯陆论坛会议上发表演说，在提出“奥斯陆构想”时表示，在第一次美北首脑会谈一周年之际，为提高国民的生活质量，应该为国民带来和平。文总统表示，和平能提高国民的生活质量，在克服国家分裂的痛苦以后实现和平，这就是为国民的和平。虽然南北双方背向而行也可实现和平，但真正的和平应该是相互协助的和平。为此，和平应该为每一位国民带来利益。南北韩居民因国土分裂而遭受的“结构上的暴力”应以和平方式加以解决，我们首先应该先解决南北韩边境一带的灾害问题。1972年按照东西德基本条约而成立的“边境委员会”就是相互合作的范例。当国民都认为和平能提高自己的生活水平，才能愈合因思想和理念的不同所带来的心灵隔阂。文在寅总统说，构筑永久的和平机制，意味着东北亚冷战机制的完全瓦解。韩半岛的和平机制能为地区和平与和解做出贡献，希望亚洲乃至欧洲的共同繁荣昌盛的日子早日到来。文总统表示，在第一次美北首脑会谈一周年之际，美北首脑就实现韩半岛完全无核化、构筑新的美北关系以及韩半岛和平机制达成了原则性协议，目前各方正在履行这项协议。在第二次美北首脑会谈以后，美北首脑依然相互信任、坚守对话意志。目前无须发表新的构想，而是应加深相互间的理解与信任，进一步巩固对话意志。奥斯陆论坛是由挪威外交部和非政府组织“人道主义对话中心”每年共同主持的会议，前美国总统卡特、前联合国秘书长安南等在此论坛上发表过演讲。