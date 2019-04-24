和平国家排行榜韩国位列第55位 北韩位列第149位

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韩国国际广播电台报道：在澳大利亚智库所进行的国家和平评价中，韩国排在第50位，北韩处在下游。总部设在澳大利亚悉尼的国际关系智库经济与和平研究所(IEP)12日公布“2019年全球和平指数（GPI）”报告。报告显示，在和平国家排行榜中，韩国以1.867分位列第55位，北韩以2.921分位列第149位。韩国排名比前一年下降9个名次，北韩上升一个名次。经济与和平研究所在2019年全球和平指数中，对目前的国内外纠纷、社会安全及安保、军事化等和平相关三个领域23个指标进行量化，计算出各国的分数。23个指标包括重大犯罪发生率、恐怖袭击危险、针对每10万人的警察和军人数量、难民数量、与周边国家的关系、国内外矛盾所造成的伤亡人数、武器进出口、核武器及重武器、军事费占国内生产总值（GDP）比重，总分越靠近1，越和平。据分析，韩国军事费开支等军事化领域分数比较低，这可能是韩国和平指数排名下降的主要原因。而北韩是列入下游25个国家的唯一亚太国家。此外，冰岛连续11年被选为最和平的国家，然后依次是新西兰、葡萄牙、奥地利、丹麦。和平指数最低的国家包括阿富汗、叙利亚、南苏丹、也门和伊拉克等国家。美国和中国分别位居第128位和第110位。