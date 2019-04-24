韩国-挪威举行首脑会谈

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：正在挪威进行国事访问的韩国总统文在寅于13日同挪威总理埃尔娜·索尔贝格举行会谈。两位领导人商定将加强环保型未来船舶和氢能源实质性合作。文在寅表示，在迎接建交60周年之际，两国将合作范围从造船和海洋水产等领域逐步扩大到未来产业、军工、环保产业等领域。此外，两国还在气候变化和可持续开发等主要国际问题上积极保持合作。索尔贝格提到去年访问平昌冬奥会一事称，两国在民主主义、法治主义和人权等方面具有共同的追求。两位领导人在会谈中商定，将加大力度开发下一代无公害能源氢能的生产、储备相关技术，同时还广泛交换了通过国家间的合作，有效解决大气污染问题的北欧经验和智慧。两位领导人还商定将继续共同应对气候变化，且继续保持大气领域合作。在会谈结束后，两位领导人签署旨在防止两国派遣员工双重缴纳保险费的“社会保障协定”、以及关于氢能源合作的一项谅解备忘录。与此同时，两位领导人还另行签署关于北极项目合作的5项谅解备忘录、以及关于造船海洋领域合作的7项谅解备忘录。当天，两位领导人共签署18项协定和谅解备忘录。当天下午，文在寅还前往挪威第二大城市卑尔根，登上韩国企业大宇造船海洋建造的“军需支援舰”。随后，文在寅访问世界著名的挪威作曲家爱德华·格里格曾经居住的住宅后，结束对挪威为期三天的访问，前往此次北欧之行的最后一站瑞典斯德哥尔摩。