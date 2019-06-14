文在寅总统：核武器无法维护北韩的和平

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韩国国际广播电台报道：正在瑞典访问的韩国总统文在寅当地时间14日在瑞典议会进行演说时表示，能够维护北韩和平的不是核武器，而是对话。只要北韩走上对话之路，世界任何一个国家都不会对北韩体制构成威胁。文总统在以“旨在实现韩半岛的无核化与和平机制的信赖”为主题发表演说时表示，相互尊重和保障对方的体制，才是走上和平道路的第一步，这是无法改变的前提。文总统当天例举了以和平为基础实现弃核的瑞典情况时，提出了构筑南北韩人民之间的信赖、对话信赖以及国际社会信赖的提案。北韩对通过对话才能解决有关问题给予信赖、对沟通对象给予信赖。与此同时，韩国国民也应该对与北韩对话予以信赖。为解除国际社会对北韩的制裁，必须消除偶发性冲突以及世人对北韩核武器的忧虑。北韩必须向国际社会展现其对完全弃核与构筑和平机制的意志。为获得国际社会的信任，北韩必须进行双边与多边国际对话，并通过推行南北韩的交流事业，营造从里向外的和平氛围。文总统说，通过三次南北韩首脑会谈，南北军事分界线的敌对行为已经停止，在南北韩边境地带的渔民能够安心的进行捕捞作业，虽然规模较小，但已经实现了具体而平凡的和平氛围。只要不断积累平凡的和平，才能消除南北韩的敌对行为，获得全体南北韩人民对和平的支持。文在寅总统还同时强调了南北韩人民之间的信赖。文在寅总统在奥斯陆论坛发表“韩半岛和平”的演说之后，当天在瑞典发表了第二次演说。瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫、瑞典议会议员和政府有关人士共250名代表在瑞典议会听取了文总统的上述演说。