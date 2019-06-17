6月17日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1207.77，1元人民币兑韩币的汇率是1比179.42。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1166.23，1元人民币兑韩币的汇率是1比162.34。6月17日韩国综合股价指数（KOSPI）以2090.73点收盘，下降4.68点，降幅0.22点。科斯达克指数（KOSDAQ）以719.13点收盘，下降3.12点，降幅0.43%。