外国游客在韩消费回落至10年前水平

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：调查显示，来韩外国游客的平均消费额持续减少，近期已回落至10年前的水平。韩国文化体育观光部和韩国观光公社18日公布的调查结果显示，今年第一季度，外国游客平均消费额为1268美元（约150万韩元），较去年同期的1442美元（约171万韩元）减少12.1%。数据显示，这一数值已连续4个季度减少，并且已经回落至外国游客消费额大幅增长之前2009年（1224美元）和2010年（1298美元）的水平。外国游客消费额从2010年起大幅增长，2015年达到峰值1713美元（约203万韩元）。但“萨德”事件之后，外国游客在韩消费额开始减少，2016年为1625美元（约193万韩元）、2017年1482美元（约176万韩元）、去年1342美元（约159万韩元），今年则更是跌破1300美元（约154万韩元）。另外，今年第一季度各国和地区游客的消费额依次为中国大陆游客1735美元（约206万韩元）、中国台湾游客1131美元（约134万韩元）、美国游客1103美元（约131万韩元）、中国香港游客1049美元（约124万韩元）和日本游客772美元（约92万韩元），均低于去年同期水平。旅游业界人士表示，占据来韩外国游客一半的中国游客在“萨德”事件后大幅减少，特别是消费额较多的中国旅行团的减少给韩国旅游业带来了极大困难。