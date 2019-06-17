韩国在欧盟革新成果评价中名列世界第二位

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在欧盟对46国进行的革新成果评价中，韩国继瑞士以后位居第二位。其中，在对10个竞争国家的评比中，韩国连续7年位居榜首。欧盟19日发布的《2019欧洲创新记分牌(European Innovation Scoreboard)》报告显示, 在以欧盟28个成员国及其8个邻国、10个全球竞争国家等共46个国家为对象进行的2018年革新成果评价中，韩国以137分的综合革新指数获得第二位，瑞士以157分名列第一位。在2017年的评价中，韩国获得了124分，继瑞士、瑞典、丹麦、芬兰与荷兰之后名列第六位，而去年则上升4个位次，位居第二位。欧盟根据结构(人力资源、研究机制、革新环境等)、投资(财政支援、企业投资)、革新活动(与革新企业的合作、知识产权等)、影响(雇佣与营销影响)4个部门划分为27个小项，最终换算成创新记分牌指数。在革新成果方面，继韩国之后，去年加拿大、澳大利亚和日本超过了欧洲，美国和中国则低于欧洲。在韩国、美国、加拿大、澳大利亚、日本、中国、巴西、印度、南非、俄罗斯等10个竞争国家当中，2011年开始韩国连续7年保持领先地位。据欧盟分析，目前韩国在制造业规模方面是欧盟的2倍，企业研发投资规模为欧盟的近2倍。企划财政部一位有关人士表示，与欧盟相比，韩国通过大力进行挑战性的研发，加强研发革新力度，且必须加快对高附加值知识密集型服务的开发工作。