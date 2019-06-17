特朗普：会与金正恩举行第三次会谈

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韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普当地时间25日表示，有朝一日会与金正恩会面，暗示在与金正恩互致的亲笔信中提到第三次美北首脑会谈相关内容。特朗普当天在白宫回答记者有关亲笔信中是否提到与金正恩会面问题时表示，也许有，有朝一日我们会举行会谈。外界认为，特朗普的表态意味着其确曾提议金正恩再次会晤。特朗普一再表示北韩没有再次进行核试验，且被北韩扣留的人质已返回美国，并强调与奥巴马政府相比，美北关系发生了实质性的变化，展现出重启美北对话的强烈意志。纵观过去，每当美北关系陷入僵局时，“亲笔信外交”都起到了突破口作用。有鉴于此，美北此次也有望重启工作协商。另据报道，韩国总统文在寅表示，美北双方正在就举行第三次首脑会谈进行对话，会谈条件已经成熟。他还说，如果北韩完全废除宁边核设施，北韩无核化将处于不可逆转的情况。文在寅说，在河内首脑会谈后，美北虽然并未进行正式对话，但在这段时间里，美北首脑并未完全消除对话意志，两位首脑互致亲笔信就是最好的证明。文在寅说，韩半岛和平进程已取得很大进展，将通过美北重启协商走向下一阶段，举行会谈的时机已经成熟。文在寅还说，韩半岛和平进程的核心是通过无核化协商实现完全的无核化，通过签署《终战宣言》与《和平协定》构建韩半岛的永久和平。