韩国与沙特签署多项经贸合作谅解备忘录

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅26日在青瓦台与到访的沙特阿拉伯王储兼副首相、国防大臣穆罕默德·本·萨勒曼·阿勒沙特举行会谈后表示，希望韩沙两国关系更上一层楼。文总统说，韩国与沙特阿拉伯自1962年建交以来，双边关系朝着友好与建设性方向获得了发展。沙特阿拉伯王国王储首次访问韩国具有深远意义，祝愿两国关系朝着共同繁荣的方向发展。沙特阿拉伯是韩国第一大石油进口国，也是韩国在海外最大的工程建设承包国。在中东，沙特阿拉伯不仅是韩国的最大交易国，也是最大的对韩投资对象国。韩国是沙特阿拉伯正在推进的“2030愿景”计划的战略伙伴。韩阿两国的合作范围应从目前的建设和能源领域扩大到信息通信技术、智能基础设施等新兴产业以及国防、保健医疗、教育等战略和民生领域。沙特阿拉伯王储兼副首相、国防大臣穆罕默德·本·萨勒曼·阿勒沙特表示，韩阿两国是长久的兄弟关系，对友邦国家韩国政府的热情款待表示感谢。两国已在安全、国防、文化等诸多领域建立了战略伙伴关系。通过两国企业的积极交流，相互创造附加价值，构筑战略合作伙伴关系。在沙特王储访韩期间，韩阿两国签署了汽车与氢能源领域合作交流谅解备忘录。韩国产业通商资源部长官成允模和沙特能源大臣法力赫在谅解备忘录上签字。