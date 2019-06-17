44%韩国人认为文在寅政府成立后韩半岛局势好转

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韩国国际广播电台报道：据27日发布的一项调查结果显示，认为文在寅政府成立后韩半岛局势好转的人多于持相反意见的人。韩国民调机构Realmeter受tbs委托，于本月26日针对全国500名19周岁以上成年男女进行民意调查，结果显示，44%的韩国人认为文在寅政府成立以来韩半岛局势好转。29.2%的受访者回答韩半岛局势进一步恶化，18.6%的受访者表示和以前差不多，8.2%的受访者表示不知道或没有回答。在给予积极评价的受访者中，共同民主党支持者最多，达75.6%，然后依次是正义党支持者和保持中立者，分别达70.6%和56.1%。以地区来看，京畿道和仁川地区人最多，达60.9%，然后依次为光州及全罗南道、首尔，分别达51.9%和40.7%。以年龄来，40岁年龄段者最多，达59.4%，然后依次为30岁和20岁年龄段者，分别达54.6%和36.2%。在给予负面评价的受访者中，自由韩国党支持者最多，达62.5%，然后依次为正未来党支持者、无党派，分别达44.1%和33.4%。此外，保守派、大邱及庆尚北道地区、大田、世宗、忠清道地区给予负面评价的人较多。在釜山、蔚山和庆尚南道地区以及50岁、60岁以上年龄段者给予积极评价的人和负面评价的人所占比重相当。本次调查可信任度为95%，标本误差为±4.4个百分点，详细内容可在Realmeter官网进行查阅。