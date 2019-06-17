南北韩和美国首脑首次历史性会面

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅、美国总统特朗普与北韩国务委员会委员长金正恩6月30日在板门店进行了历史性的三方首脑会面。当天下午3时46分许，特朗普走出南北韩非军事区韩方一侧“自由之家”，站在非军事区韩方一侧，与前来会晤的北韩国务委员会委员长金正恩握手交谈。之后，特朗普越过军事分界线，踏入北韩区域，在北韩区域的统一阁大楼前，两位领导人再次握手。至此，特朗普成为进入北韩境内的首位美国总统。3时47分许，北韩与美国首脑越过军事分界线，进入韩方一侧的“自由之家”前。3时51分许，正在等候的韩国总统文在寅与美北首脑会面，从而实现了有史以来第一次南北韩和美国三方首脑会面。南北韩和美国首脑在相互交谈之后共同进入“自由之家”。金正恩对特朗普希望在非军事区与其会晤感到惊讶。且在国土分裂的象征之地相互握手，意味着当今局势已发生变化，这将对今后的举措带来肯定的影响。金正恩说，如果他与特朗普总统没有良好的关系，是不可能在特朗普总统提议会晤仅时隔一天后就重逢的。他坚信美北关系一定存在着一种克服万难的神秘力量。美国总统特朗普表示，金正恩委员长的言语直接通过媒体对外公开实属不易，这是一个特别的瞬间。正如文在寅总统所言，美北首脑在板门店会晤是历史性的瞬间，他赞同文总统的看法。为此，他对金正恩委员长前来与其会晤表示感谢。特朗普说，在他当选美国总统之前，韩半岛局势还处于危险境地，南北韩和全世界都陷入危险境地，而我们的关系发展至今具有深远意义。他对金正恩创造如此历史性的会晤表示感谢，并对其与金正恩聚在一起感到无比欣慰。