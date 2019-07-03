7月3日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1191.79，1元人民币兑韩币的汇率是1比178.37。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1150.81，1元人民币兑韩币的汇率是1比161.39。7月3日韩国综合股价指数（KOSPI）以2096.02点收盘，下跌26.00点，跌幅1.23点。科斯达克指数（KOSDAQ）以693.05点收盘，下跌3.20点，跌幅0.46%。