Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道:韩国超人气偶像男团防弹少年团(BTS)在日本发行的单曲专辑登顶日本公信榜(Oricon)。据4日公布的公信榜最新排名显示,防弹少年团3日发行的第10张单曲专辑《Lights/Boy With Luv》当天刷新历来海外艺人单曲专辑发行首日销售纪录,登顶公信榜榜首。根据日本环球音乐 (Universal Music Japan) 5月10日至本月1日的统计结果显示,防弹少年团此次单曲专辑预购量达100万张,显示出其在日本火爆的人气。防弹少年团也是在日本实现单曲专辑发货量100万张的唯一韩国歌手。防弹少年团此次单曲专辑包括新曲《Lights》、跻身美国公告牌百强排行榜第8位的《Boy With Luv》日语版本和去年8月发行的《LOVE YOURSELF 结 ANSWER》的主打歌《IDOL》日语版本。防弹少年团将于6至7日和13至14日分别在大阪和静冈举行演唱会。