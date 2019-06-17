去年韩国人海外旅游消费变化趋势

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韩国国际广播电台报道：调查显示，去年韩国人欧美旅游消费减少，而日本和东南亚旅游消费增加。韩国银行的调查结果显示，去年韩国人赴美国旅游支出为66.4亿美元，同比减少3.9亿美元，减幅达6.4%。赴欧洲旅游支出为58亿美元，同比减少3.9亿美元，减幅6.3%。赴中国旅游支出为17.5亿美元，同比减少4.4亿美元。而韩国人赴日本旅游支出为51.7亿美元，同比增加2.1亿美元，增幅达4.2%。赴东南亚旅游支出为83.6亿美元，同比增加11.7亿美元，增幅16.3%。旅行消费额是指韩国人在特定时间和特定国家的旅游消费和在该国家留学进修所产生的消费额的总和。通常来讲，旅游消费要远高于留学进修消费额。另外，受赴欧美旅游人数减少影响，韩国对美国、欧洲的旅游收支赤字也随之减少。去年，韩美旅游收支赤字为49.7亿美元，同比减少5.3亿美元，减幅达9.8%。而韩欧旅游收支赤字为52.5亿美元，同比减少4.4亿美元，减幅7.6%。随着中国政府松绑“限韩令”，来韩旅游的中国游客回升，韩国对中国旅游收支顺差增至46.7亿美元，同比增加12.4亿美元，增幅达36%。自2000年后，韩国旅游收支持续出现逆差，去年赤字规模达166.5亿美元。