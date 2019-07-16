7月16日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1198.20，1元人民币兑韩币的汇率是1比179.86。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1157.00，1元人民币兑韩币的汇率是1比162.74。7月16日韩国综合股价指数（KOSPI）以2091.87点收盘，上涨9.39点，涨幅0.45点。科斯达克指数（KOSDAQ）以674.42点收盘，下跌0.37点，跌幅0.05%。