韩国开设7个“限制特区”

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韩国国际广播电台报道：限制自由特区委员会23日在政府首尔办公大楼举行会议，将江原道、大邱、忠清北道、庆尚北道、釜山和世宗指定为“限制特区”。“限制特区”将不受政府限制进行新技术开发、开拓新事业领域。在上述7个限制特区当中，江原道为数字健康护理、大邱为智能健康、全罗南道为电子移动、忠清北道为智能安全、庆尚北道为新一代电池回收技术、釜山为区块链技术、世宗为自动驾驶新技术开发区。由于上述7个地区被指定为限制特区，江原道通过特例条款，可进行远程医疗服务，釜山将基于区块链技术，促进难以伪造的数字货币开发、水产品履历管理等事业，世宗市将在公共交通盲点进行自动驾驶巴士运营，庆尚北道将促进废电池再利用、提取稀土类的事业，大邱将在世界上首次建立使用3D打印技术的医疗器械联合制造厂，全罗南道将利用超小型电动汽车进行多种事业，忠清北道将推进无线管控燃气安全事业等。政府在指定上述7个限制特区后，这些特区的自治团体将在4到5年期间创造7000亿韩元的营业额、3500个工作岗位、吸引400家企业。参与限制自由特区事业的企业将按照限制特例条款，获得政府的预算援助、减免税金等优惠。政府还将向特区内的地方大学、地区企业和研究机关参与的研究开发事业提供援助，促使相关企业进军海外市场。