北韩25日清晨向东海发射2枚发射体

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韩国国际广播电台报道：北韩25日清晨5时30分至6时之间向东海海上发射2枚发射体。韩国联合参谋本部表示，北韩当天清晨5时34分至5时57分在元山一带向韩半岛东海发射2枚发射体，飞行距离约为430公里。从飞行距离来看，与今年5月发射的伊斯坎德尔(Iskander)短程导弹相似。联合参谋本部表示，韩美当局目前正在分析发射体的数据等具体事项。为应对北韩追加进行发射，韩军正密切监视北韩动向，保持警戒。这是北韩今年5月4日和9日向东海海上发射短程导弹后，时隔2个多月再次进行发射。当时，北韩通过《劳动新闻》和朝鲜中央电视台等媒体大肆进行了宣传。美北首脑上月30日在板门店会晤时期，曾承诺在2到3周内重启工作协商，但一直未能进行协商，最近北韩还对韩美举行联合军演表达了强硬立场。有分析认为，北韩此次发射与韩美即将举行联演有关，联合参谋本部正在分析北韩发射体的种类及其发射意图。另据最新报道，联合参谋本部表示，25日上午北韩在江原道元山一带向韩半岛东海发射2枚新型短程导弹，第一枚导弹的飞行距离为430公里，第二枚导弹的飞行距离为690余公里，第二枚导弹为新型导弹，2枚导弹的发射高度均为50多公里。韩美情报当局目前正在进行进一步分析。