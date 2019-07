Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道:韩国女团BLACKPINK新曲《KILL THIS LOVE》音乐视频在YouTube的点击量突破5亿大关,创K-POP组合最短用时纪录。据所属公司YG娱乐25日消息,《KILL THIS LOVE》音乐视频发布仅111天的25日上午1时38分许,YouTube点击量突破5亿大关,刷新了此前该组合主打曲《DDU-DU DDU-DU》点击量破5亿的用时纪录。《DDU-DU DDU-DU》在发布162天后点击量破5亿,较《KILL THIS LOVE》提前了51天。今年4月推出的《KILL THIS LOVE》曾分别打入公告牌(Billboard)100强和200强第41位和第24位。