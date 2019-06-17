IFRC近期为北韩酷暑灾后重建支援20万美元

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韩国国际广播电台报道：美国之音（VOA）30日报道称，红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）去年8月至今年5月向北韩居民提供了价值20万美元的援助。红十字会与红新月会国际联合会28日出版的《北韩酷暑紧急应对计划最终报告》显示，该组织近期共向北韩提供价值20万2300美元的援助，为13768名北韩居民建设了保护所，并为他们提供保健、水和卫生设备。红十字会与红新月会国际联合会表示，从去年8月3日起，通过北韩红十字会在平安南道和咸镜南道设置了20台移动式水泵和20个可拆卸式水箱，这些设备为该地区提供水源，缓解干旱和高温造成的损害。此外，该组织还向受灾的3373户人家、13768人分发了水桶、净水剂、大型帐篷、水泵和一些附属物资。红十字会与红新月会国际联合会的报告还显示，北韩酷暑从7月11日开始，最高气温曾达40度，高温造成居民死亡，北韩南部的主要农业生产地区受到了严重影响，北韩政府去年8月2日宣布进入紧急状态。红十字会与红新月会国际联合会还在报告中强调，受联合国安理会对北韩制裁影响，包括大型帐篷在内的部分援助物品供应被迫推迟。根据安理会对北韩制裁决议，在向北韩提供大型帐篷、水箱、供水用软管等物品时，需启动对北制裁豁免程序，这在物流和保管等方面要比原计划产生更多的费用。