7月30日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1203.19，1元人民币兑韩币的汇率是1比180.18。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1161.81，1元人民币兑韩币的汇率是1比163.02。7月30日韩国综合股价指数（KOSPI）以2038.68点收盘，上涨9.20点，涨幅0.45点。科斯达克指数（KOSDAQ）以625.64点收盘，上涨6.86点，涨幅1.11%。