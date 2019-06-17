韩赴日航空旅客1个月间减少13%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：随着日本对韩限制出口措施引发的拒绝赴日旅游运动日益高涨，韩国赴日航空旅客数量也随之大幅减少。韩国国土交通部最新航空统计资料显示，在暑期休假开始后的7月16日至30日，从仁川机场出发去日本的旅客总人数为46万7249人，较上月同一期间的53万9660人减少了13.4%（72411人）。以“拒日”运动开始之前的6月下旬（15-30日）为准，7月上旬（1-15日）赴日旅客为50万1122人，减少7.1%，7月下旬（16-30日）更进一步减少了13.4%。航空业界也迅速采取了行动。大韩航空从9月3日起停飞釜山至札幌航线，并研讨将执飞其他日本航线的客机更换成小型飞机，减少旅客席位。韩亚航空则从9月中旬起将执飞仁川至福冈、大阪和冲绳航线任务的A330型客机更换为更小型的B767和A321型客机。各廉价航空公司（LCC）也以日本航线供给过剩及旅客减少为由，缩减日本航线。德威航空已从24日起停飞务安至大分航线，并将从9月起停飞大邱至熊本、釜山至佐贺等定期航线。易斯达航空也将从9月起停飞釜山至札幌、大阪航线。航空业界人士表示，日本航线曾是廉价航空公司的创收航线，但目前由于供给过剩，需进行调整。而近期拒绝赴日旅行运动日益高涨，也使航空公司大量调整日本航线。