文在寅：对日本决定深感遗憾 将果断采取应对措施

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅2日就日本将韩国移出“白名单”一事表示，日本拒绝为解决问题进行外交努力，做出令事态愈发恶化的鲁莽决定，对此深感遗憾。文在寅当天在青瓦台召开的紧急国务会议上作出了上述表示。他说，韩国政府曾向日本提议通过外交方式解决问题，不要走向歧途，为解决问题进行共同研究，但日本政府最终未接受韩方的建议。美国也曾提议韩日利用一段时间进行协商，勿使情况进一步恶化，但日本也未予接受。文在寅警告说，日本应负起无视韩国政府和国际社会外交努力，导致情况进一步恶化的责任，今后发生的一切问题也应由日方负责。文在寅说，日本此次措施否定了大阪G20峰会中强调的自由贸易秩序。日本是我们的近邻，也是我们的友邦，日本采取这样的措施，令人感到失望和惋惜。他说，日本的措施将破坏两国间长久以来的经济合作和友好合作关系，是对两国关系的重大挑战，也是破坏全球供应网以及给世界经济造成巨大损失的利己行为，必将受到国际社会的谴责。文在寅还说，日本的措施将加重韩国经济困难，但我们绝对不会输给日本，韩国企业和国民拥有克服任何困难的力量。他强调，眼前的挑战反而会成为机会，若将此作为经济腾飞的新契机，我们完全可以战胜日本，我们的经济将能赶超日本。另据报道，韩国经济副总理洪楠基与产业通商资源部等有关部门长官2日下午在政府首尔办公楼举行联合记者会。洪楠基指出，日本强行将韩国从“白名单”中删除破坏了两国合作与信任关系，是日本针对历史问题采取的经济报复措施，也是破坏世贸组织精神等国际贸易秩序的行为。洪楠基还说，韩国也将推进采取措施，将日本排除在韩方“白名单”外，强化出口管理。