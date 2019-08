Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道:韩国男团防弹少年团(BTS)的歌曲《Boy With Luv》音乐视频YouTube点击量突破5亿。防弹少年团经纪公司Big Hit娱乐表示,以11日上午7时43分为准,防弹少年团今年4月发行的专辑《MAP OF THE SOUL:PERSONA》的主打歌《Boy With Luv》音乐视频在YouTube的点击量突破5亿大关。由此,防弹少年团共有7首歌曲的音乐视频YouTube点击量破5亿,其余6首歌曲分别是《DNA》、《FIRE》、《FAKE LOVE》、《MIC Drop(混音版)》、《IDOL》、《绝了》。其中《DNA》的点击量已突破8亿次。此前,《Boy With Luv》音乐视频今年4月首次公开后,仅在24小时内YouTube点击量便超过7460万次,创下24小时内点击量最多的YouTube视频、24小时内点击量最多的YouTube音乐视频和24小时内点击量最多的K-POP组合YouTube音乐视频三项世界纪录。