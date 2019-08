Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道:韩国偶像组合防弹少年团日前再次有三张专辑同时打入美国公告牌200强专辑榜。美国当地时间13日发布的公告牌最新排行榜显示,防弹少年团的《MAP OF THE SOUL : PERSONA》已经连续17周进入美国公告牌200强专辑榜,目前名列110位。去年8月发行的《LOVE YOURSELF 结 Answer》名列118位,该专辑已长期占据榜单。防弹少年团参与演唱和制作的游戏原声专辑《BTS World OST》进入美国公告牌200强榜单第26位。该专辑于7月13日首次进入公告牌200强榜单,并名列第72位,此次上升46位。防弹少年团的雏形源自2010年。韩国BigHit Entertainment代表方时赫在第一次听到金南俊的声音后与他签约,方时赫在签下金南俊之后,以他为中心面试选拔了其余6位成员。在经过2年多的筹备后,防弹少年团最终成团并一炮打响。