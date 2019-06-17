比根访韩 美北能否重启工作协商引关注

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩美联合军演结束的20日，美国国务院对北韩政策特别代表比根抵达韩国进行为期3天的访问。比根21日上午在外交部首尔大楼同韩国外交部韩半岛和平交涉本部长李度勋举行会谈，重点讨论了重启美北工作协商有关问题。比根在会后接受媒体采访时表示，我们已经为举行美北工作协商做好了准备，只要北韩与我们联络，即可重启协商。比根还说，最近媒体报道我要出任美国驻俄罗斯大使的消息，但事实并非如此，我将集中推进同北韩方面的工作协商。比根说这番话似乎是为了无核化协商尽快取得进展，希望北韩尽快与美方重启工作协商，但北韩却在韩美联合军演结束的20日对美方进行了谴责。北韩通过媒体表示，美国是韩半岛局势恶化的主要原因，北韩发射导弹是自卫性国防力量强化措施。当天，比根还拜访韩国统一部长官金炼铁。22日，比根将同韩国青瓦台安保室第二次长金铉宗会晤，讨论重启美北工作协商的方案。另外，比根正同中方讨论随后前往北京，同中国外交官员会晤问题。美北首脑在今年6月板门店会晤中商定2至3周内重启工作协商，但在北韩对韩美联合军演感到不满，接连发射导弹的情况下，美北迄今未能重启协商。曾有观点认为，比根访韩期间或在板门店等地同北韩进行接触，但考虑到日程等情况，最终恐难成行。