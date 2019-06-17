日本将韩国移出“白名单” 日媒称韩日应举行首脑会谈

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韩国国际广播电台报道：日本政府将韩国从出口优待国“白名单”中删除的措施28日起正式生效。此前，日本政府在内阁会议中仅用时15秒介绍了有关内容，然后迅速通过将韩国从“白名单”中删除的《出口贸易管理令》修订案，按照原定计划，该措施从28日开始施行。从当天起，凡是日本政府认为或可转为军事用途的所有商品均被纳入个别许可对象，对韩出口全面受到日本政府的管控。韩国国务总理李洛渊此前表示，若日本撤销限贸措施，韩方可重新讨论终止《韩日军事情报保护协定》问题，但被日本政府拒绝。日本官房长官菅义伟当天上午在记者会上再次宣称此次措施是从安保立场出发做出的决定，但菅义伟还说，目前韩日关系最大的问题是韩国大法院的强征赔偿判决，这显然表明日本将韩国移出“白名单”是对韩采取的报复措施。菅义伟在记者会上还强调韩日民间交流的重要性，显示出前后矛盾的态度。另外，日本主要媒体均头版报道了日本将韩国移出“白名单”的有关消息，并对韩日关系恶化表示忧虑。日本《朝日新闻》指出，韩国抵制日本行动已扩散至旅游和消费领域，韩日民间经济受到打击，从长远的国家利益出发，韩日两国首脑应举行会谈。《每日新闻》报道说，韩国正在经济和安保领域推进“去日本化”，韩日关系恶化在所难免。