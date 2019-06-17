青瓦台对日本将韩国移出“白名单”深表遗憾

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韩国国际广播电台报道：青瓦台28日对日本正式推行将韩国移出“白名单”的《出口贸易管理令》修订案深表遗憾。青瓦台国家安保室第二次长金铉宗当天在春秋馆举行的记者会上表示，韩国政府持续要求日本撤回对韩采取经济报复措施，但日本从今天起正式推行将韩国移出“白名单”的有关措施，韩方对日本该项措施深感遗憾。金铉宗说，在韩国终止《韩日军事情报保护协定》后，日本主张韩国将出口限制措施和安保问题挂钩。我们要明确地指出，实际上是日本首先将安保问题和出口限制措施挂钩。金铉宗说，日本主张韩国的出口许可制度存在问题，对日本的安保构成负面影响。但在美国科学与国际安全研究所的出口管控体制中，韩国名列第17，日本名列第36，日本的主张没有根据。金铉宗说，日本外相河野太郎在记者会上谴责韩国称“不能重写历史”，而正在重写历史的正是日本。尤其是日本首相安倍晋三曾一再称韩国是个不能信任的国家，将韩国看成是敌对国家，既然已经破坏了基本信任关系，就没有继续维持《军事情报保护协定》的必要。金铉宗还说，韩国国务总理李洛渊曾表示，《韩日军事情报保护协定》的期限还剩3个月，在这段时间里，如果双方能达成妥协，日本撤回不当措施，可以重新研讨延长协定期限的问题，现在应由日方做出决定。