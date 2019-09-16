韩国防部与联合国军司令部就扩大司令部角色问题调整意见

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韩国国际广播电台报道：韩国国防部与联合国军司令部启动高级别协商机制，就联合国军司令部参谋组织及其任务等有关问题调整意见。据韩国政府消息灵通人士17日透露，以韩国国防部国防政策室长和联合国军司令部副司令为代表的高级别协商机制于上月启动，参加协商机制的包括韩国国防部、联合国军司令部和驻韩美军司令部的工作人员。双方启动这一协商机制旨在就联合国军司令部拟大幅扩大参谋组织，加强其在韩半岛所发挥的作用及其相关问题调整意见差。目前由美军大将担任韩美联合司令，负责行使战时作战指挥权，作战指挥权交由韩军负责以后，联合国军司令的权力范围也是主要讨论议题。这位消息灵通人士介绍说，联合国军司令部与韩国国防部在加强参谋组织等多个问题上存在意见分歧，有必要就移交作战指挥权后联合国军司令的权力范围等事项进行讨论。另据最新报道，韩国国防部表示，虽然军方与联合国军司令部就各种问题进行工作及高级别协商，但并未另行启动协商机制。国防部发言人崔贤洙当天在记者会上针对媒体报道韩国军方与联合国军司令部就战时作战指挥权移交后的有关问题进行讨论，双方启动协商机制一事表示，事实并非如此，双方虽就这些问题交换了意见，但并未正式启动协商机制。